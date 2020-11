Due vastesi campioni d'Europa. Sergio Desiati e Saverio Celenza oggi ad Ostrava, in Repubblica Ceca, hanno vinto il titolo continentale di basket nel torneo over 45. La nazionale azzurra, dopo un cammino perfetto, con tanto di derby con l'Italia B in semifinale, ha battuto la Russia conquistando così il gradino più alto del podio. Grande festa in campo per la squadra allenata da coach Bucci, con tanti campioni della pallacanestro italiana e in cui i due cestisti degli Amici del Basket San Salvo hanno trovato spazio nelle ultime settimane. Con loro anche l'altro abruzzese Claudio Capone, vecchia conoscenza del basket biancorosso, e uno dei leader in campo.

La finale, condotta sempre avanti dagli azzurri sin dalle prime battute, è finita 81-58 per l'Italia, con i russi mai in grado di impensierire la truppa di coach Bucci. Sul gradino più basso del podio sale anche l'Italia B, mentre un'altra medaglia di bronzo arriva per l'Italia over 50.