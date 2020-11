Più di qualcuno ieri sera passeggiando nel centro storico ha impiegato qualche istante per capire che non si trovava nel bel mezzo di una situazione d'emergenza ma era solo una simulazione. Vasto si è animata con la 16ª gara regionale di Primo Soccorso della Croce Rossa, organizzata dalla regione Abruzzo e dal comitato di Vasto. La 12 delegazioni, provenienti da Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto, hanno sfilato, partendo dal piazzale dello stadio Aragona, lungo le vie del centro, raggiungendo palazzo d'Avalos. Qui la presidente della locale sezione della CRI, Maria Luisa Ciufici Del Forno, insieme alpresidente del Comitato regionale Abruzzo della Croce Rossa Gabriele Perfetti ed al presidente del Comitato provinciale di Chieti Paola Primavera, ha salutato i partecipanti e dato il via alla gara. Presenti anche il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, con l'assessore Masciulli e il vicepresidente del Consiglio comunale Luigi Marcello.

Dopo la cerimonia spazio ai volontari, che sono corsi da una parte all'altra per affrontare le prove di primo soccorso e quelle teoriche proposte nelle postazioni dislocate nel centro cittadino. Sono state ricreate situazioni di vita quotidiana, incidenti stradali, incidenti sul lavoro. A dare maggior impatto alle scene sono state la bravura dei volontari che hanno impersonato i feriti e l'abilità dei truccatori, che hanno "spezzato" ossa e "creato" ferite in maniera davvero realistica. A seguire passo passo le operazioni dei volontari c'erano i giudici, che hanno annotato le modalità d'esecuzione dei soccorsi e assegnato i punteggi. La gara, quindi, è divenuta anche un'occasione per molte squadre di mettersi alla prova per poter migliorare nella preparazione e nella capacità di affrontare le emergenze.

A vincere la 16ª gara regionale di primo soccorso è stata la squadra di Alba Adriatica, che si è aggiudicata un defibrillatore. Al secondo posto i volontari della Valle del Fino che vincono un manichino pediatrico per esercitazione. Terzi i ragazzi di Francavilla che hanno vinto una barella spinale.