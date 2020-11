Un ko per la Vastese nella terza giornata della prima tappa al Super Eight Beach Soccer Tournament, campionato di calcio targato Stanleybet organizzato da Officina Italiana. Il team abruzzese cede per 2-4 al Soverato (alla sua prima vittoria nel torneo) e rimane a tre punti in classifica.

È stata però la Vastese a partire meglio - nell'ultima giornata della prima tappa, in scena a Fiumicino - con la solita vivacità di manovra che ha portato al gol di Ciappa e al quasi raddoppio di Madonna. Soverato non molla e il pareggio di Crispino scatena l'esultanza sulla panchina biancorossa, che poco dopo salta in piedi per il raddoppio di Ruggero.

A questo punto sono gli abruzzesi a reagire: l'avvio del terzo tempo è fulmineo con il palo di Cesario, ma Palumbo è bravo ad allungare per il Soverato. Ci pensa Luongo su un gran calcio di punizione a ridurre le distanze, ma i calabresi oggi sono inarrestabili e pochi secondi dopo Fodero chiude i giochi con il quarto gol.

Il Man of The match Stanleybet è Rodolfo Ranieri

Primo tempo

5' Ciappa (V)

Secondo tempo

2' Crispino (S)

5' Ranieri (S)

Terzo tempo

9' Palumbo (S)

11' Luongo (V)

11' Fodero (S)

Ammoniti

Santise (S)

Vivi il Super8 in streaming sul sito www.super8beachsoccer.com