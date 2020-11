Ormai la raccolta differenziata è diffusa praticamente in tutta la città ma ci sono ancora ampie sacche di resistenza nel metterla in atto. E così sono sempre frequenti le segnalazioni di rifiuti abbandonati in diversi punti della città da parte di cittadini incivili, a danno di tutti coloro che rispettano le norme e l'ambiente. L'ultima segnalazione arriva da contrada Cervara, zona Pagliarelli. "Da poco anche qui è arrivata la differenziata - racconta Daniele, residente del posto -, ma c'è ancora gente che lascia buste di spazzatura vicino la campana del vetro che abbiamo in zona.

Siamo stufi di questa situazione, perchè prima che arrivasse la differenziata e c'erano i cassonetti venivano tante persone a buttare qui la propria spazzatura e il bidone era sempre pieno fino a scoppiare letteralmente, c'era anche chi gettava direttamente le buste per terra. Ora che è arrivata la differenziata il problema non si è ancora risolto del tutto, poichè in molti lasciano ancora le buste lì per terra o anche buste e/o cartoni pieni di bottiglie di vetro (evidentemente è troppo faticoso buttarle nella campana).

Questa è una zona di campagna e ci sono gatti e cani, randagi e non, che girano nella contrada e attirati dalla spazzatura la spargono tutta per la strada e il vento la trasporta fin dentro le nostre case. Non ne possiamo più di questa situazione di disagio, ci sembra di avere una discarica davanti casa e non è una bella immagine. Vorremmo solo un po' di civiltà".

Chi abbandona rifiuti lungo le strade della città mette a segno un triplice danno. Innanzitutto igienico, perchè, come segnalato anche da Daniele, gli animali poi distruggono i sacchetti con l'immondizia che si sparge ovunque. Poi c'è un non sottovalutabile danno d'immagine, non è certo bello vedere immondizia ai bordi delle strada. Infine, e di questi tempi non è cosa da poco, il danno economico, dato che il Comune spende cifre importanti ogni anno per la bonifica delle discariche abusive e sono costi che, alla fine, ricadono sulle tasche dei cittadini.

Maggior senso civico, unito ad un necessario maggior controllo, sono quindi elementi indispensabili per tentare di mettere fine ad un fastidioso problema.