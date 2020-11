Corso extra proposto a Vasto per il conseguimento del brevetto di bagnino di salvataggio a cura della sezione locale della Società nazionale di salvamento. E la possibilità, in questa stagione estiva, è di fare lezione, pratica e teorica, direttamente in spiaggia e nelle acque del nostro mare.

Il brevetto abilita chi supera i corsi (possono partecipare ambosessi da 16 a 55 anni di età) all’esercizio della professione di bagnino presso stabilimenti balneari, piscine, parchi acquatici, mare, fiumi e laghi.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile dei corsi Fernando Sorgente al recapito telefonico 360-365431.

L'iniziativa è realizzata con la collaborazione della Delegazione di Vasto della Lega navale italiana.