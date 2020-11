Massimo Desiati, Andrea Bischia e Valerio Ruggieri presentano un resoconto riassuntivo riguardante l’attività svolta dal gruppo consiliare e dal movimento civico Progetto per Vasto, nei primi tre anni di presenza in Consiglio comunale.

"Per le attività consiliari: 38 tra Interrogazioni ed Interpellanze, 32 tra Mozioni, Ordini del giorno, Emendamenti e Documenti di proposta.

Per le attività extraconsiliari: 168 Comunicati stampa, 15 articoli su quotidiano locale, 5 manifesti murali, 1 comizio, 1 raccolta firme, 1 Concerto in piazza, 5 Esposti tra Magistratura amministrativa e civile.

Attività consiliari

Interrogazioni/Interpellanze - Temi: 5 Ambiente - 2 Urbanistica/Panificazione territoriale - 6 Lavori pubblici/Servizi - 3 Turismo - 2 Commercio - 2 Sicurezza - 2 Programmazione - 10 Gestione amministrativa - 4 Aspetti economici/Tasse e Imposte - 2 Servizi sociali.

Mozioni, Ordini del Giorno, Emendamenti e Documenti di proposta - Temi: 2 Ambiente - 2 Lavori pubblici - 2 Turismo - 18 Programmazione - 7 Gestione amministrativa - 1 Servizi sociali.

Attività extraconsiliari

168 Comunicati stampa - Temi: 19 Ambiente - 11 Urbanistica/Pianificazione territoriale - 20 Lavori pubblici/Servizi - 15 Turismo - 4 Commercio - 6 Sicurezza - 28 Gestione politica - 5 Programmazione - 49 Gestione amministrativa - 8 Aspetti economici/Tasse e Imposte - 3 Servizi sociali.

5 Manifesti murali

1 Comizio: “Campagna di adesione a Progetto per Vasto”

1 Concerto in piazza: “Campagna di adesione a Progetto per Vasto”

1 Raccolta firme: “Dimissioni. Un atto d’amore per Vasto” (1000 firme)

5 Esposti tra Magistratura amministrativa e civile

Continua quotidianamente l’attività di Politica amministrativa di “Progetto per Vasto”, anche se fatta nei ruoli dell’opposizione. Presenti su tutti i temi amministrativi, riteniamo di aver svolto un’attenta attività di controllo e di proposizione utile per il futuro della città. Ringraziamo il Coordinamento del Movimento ed i tanti amici che ci sostengono con i loro suggerimenti".