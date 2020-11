Incendio questa notte a Vasto Marina. Qualche minuto dopo l'una e mezza i Vigili del Fuoco hanno ricevuto la chiamata per il rogo di una moto in via Ragusa, tratto urbano della statale 16. Le fiamme avevano avvolto una moto Yamaha di grossa cilindrata di proprietà di un pescatore vastese, Ettore Primiceri. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Vasto che hanno avviato le indagini per accertare la natura dell'episodio e le responsabilità.