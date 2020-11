La stagione della MotGp non è ancora arrivata a metà ma c'è già chi guarda al prossimo campionato. È così anche per Andrea Iannone, pilota del team Pramac, che nei giorni scorsi è stato protagonista dei test sul circuito del Mugello. La novità, però, è che Iannone ha girato non sulla sua Ducati open, ma su quella "ufficiale" del test team. Che il reparto corse della casa di Borgo Panigale lo tenga in grande considerazione non è una novità. Del resto Iannone ha dimostrato ampiamente di avere un talento cristallino. Quello che gli è mancato fino ad oggi per poter fare il salto di qualità è proprio una moto all'altezza.

Il pilota vastese, nel commentare la foto di questa giornata di test ha scritto sulla sua pagina "Indubbiamente il rosso mi dona di più. Infondo il Rosso è il colore dell'amore... Speriamo che non sia come quegli amori che tanto si vogliono ma che purtroppo mai si incontrano!!!!", con tanto di cuoricini da innamorato.

Ad indicare cosa potrebbe accadere è Paolo Campinoti, team principal di Pramac. "Tutto dipende dalle mosse di Cal Crutchlow. Se l’inglese rinnova, la situazione rimane quella che è attulmente. In caso contrario, Andrea [Iannone] è automaticamente nel Ducati Team: loro hanno giá esercitato l’opzione". Se invece il pilota britannico dovesse restare in sella alla Ducati, per Iannone, desideroso di scendere in pista con un team ufficiale, potrebbero esserci altre strade, come la Suzuki. Ci sarà tempo per capire cosa accadrà.

Intanto Iannone si prepara per il prossimo gran premio di Germania, il 13 luglio, sui circuito del Sachsenring.