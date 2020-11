Anche quest’anno il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, nell’ambito dell’attività di comunicazione a tutela della sicurezza in mare, ha predisposto la realizzazione del nuovo spot dedicato alla diffusione del numero blu 1530 per le emergenze in mare, che da questa estate, anche se digitato da telefono cellulare, mette in contatto diretto il segnalante con la Capitaneria più vicina.

La campagna di comunicazione si propone di rafforzare la sensibilità dei cittadini sulla necessità di rivolgersi – in caso di soccorso – direttamente al 1530, in modo da stabilire una più immediata ed efficace comunicazione tra chi richiede l’intervento e la Guardia Costiera. Lo spot, nel duplice formato video e audio, è stato sceneggiato dal noto giornalista e autore Andrea Purgatori e diretto dal regista televisivo Paolo Marcellini.

Testimonial d’eccezione, l’attore Claudio Amendola, che nei panni del Comandante di una motovedetta della Guardia Costiera si rivolge a tutti gli utenti del mare con un messaggio chiaro ed inequivocabile: “Se siete in difficoltà non perdete tempo. Chiamate il 1530, la Guardia Costiera è con voi”.

Per la Direzione Marittima di Pescara il 1530 sarà pubblicizzato attraverso l’emittente televisiva “Rete 8” con cui anche quest’anno ha avviato una collaborazione estiva per un collegamento telefonico giornaliero nell’ambito del programma dedicato alla “Rassegna stampa” in onda dalle 07.00 alle 07.45 attraverso il quale il personale della Sala Operativa informerà i bagnanti ed i diportisti sullo stato del mare, fornendo suggerimenti ed informazioni di interesse tecnico nautico e balneare relativi a tutta la regione Abruzzo.