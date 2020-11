Bilancio positivo per il corso di informatica rivolto agli over 65 organizzato dall'amministrazione comunale di San Salvo con il finanziamento della Regione Abruzzo. Un nutrito gruppo ha frequentato il corso, apprendendo le nozioni base di informatica, per tenersi così al passo con i tempi.

"Non è mai troppo tardi per imparare e mettersi in discussione. E’ quanto hanno fatto diversi anziani mettendosi in gioco, confrontandosi con il computer. Hanno imparato a utilizzarlo apprendendo l’utilità degli strumenti nuovi che offre la tecnologia conoscendo anche nuovi modi di comunicare. La loro è stata una sfida vinta alla grande", ha commentato il sindaco Tiziana Magnacca partecipando alla cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione.

"Con questa iniziativa – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini – abbiamo cercato di ridurre il divario della conoscenza digitale che può produrre l’esclusione sociale di una fascia di cittadini. Siamo molto soddisfatti della partecipazione degli anziani e di come sono stati capaci di apprendere".

Alla cerimonia di consegna degli attestati erano presenti anche l’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza, il presidente della cooperativa Nuova Solidarietà Mirna Salvatore e il responsabile del servizio Politiche sociali del Comune di San Salvo, Teresa D’Alfonso.