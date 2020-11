Domenica 6 Luglio alle ore 20.30 presso la Sala Convegni della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Vico Raffaello 1 (nei pressi della Cattedrale San Giuseppe), a Vasto, il Meet Up Histonium del M5Stelle Vasto organizza un incontro-dibattito con la Prof.ssa Maria Rita D’Orsogna dal titolo “Ombrina mare dal 2008 al 2014: Una Storia di resistenza collettiva”. La Prof.ssa D’Orsogna è fisico e Professore associato presso il Dipartimento di Matematica della California State University di Los Angeles. Di origini abruzzesi è da sempre impegnata attivamente nella tutela dell’ambiente e si oppone alla petrolizzazione in Abruzzo e in Italia.

"Con questo incontro - spiegano i promotori- , cui i cittadini, gli amministratori locali, i rappresentanti politici, le istituzioni, le associazioni di categoria e ambientaliste, sono invitati a partecipare, intendiamo riportare l’attenzione sulla minaccia, ancora più incombente del passato, della realizzazione del progetto di estrazione petrolifera che prevede la trivellazione di sei pozzi di petrolio, l’installazione di una piattaforma denominata OMBRINA MARE e di una nave desolforante di tipo FPSO a pochi chilometri dalle spiagge d’Abruzzo, al largo della Costa dei Trabocchi.

Durante l'incontro verranno ripercorse le tappe che hanno segnato la storia del progetto dal 2008 ad oggi, a meno di un mese dalla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni alla nuova procedura. Invitiamo quanti hanno a cuore il futuro della nostra Costa, la salvaguardia ambientale e la salute nostra e delle generazioni future a partecipare all’incontro".