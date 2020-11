La Vastese Beach Soccer brinda all'esordio nel campionato Super Eight 2014. I biancorossi vincono 3-1 nella prima assoluta ad Ostia contro l'Ariminum grazie a una doppietta di Napolitano e un gol di Ferrazzo.

La cronaca (Uff.Stampa Super8). Era il debutto assoluto per entrambe al Super Eight Beach Tournament, terza edizione del campionato di calcio on the beach sponsorizzato da Stanleybet in scena a Fiumicino, e ad aggiudicarselo è stata la Vastese, vittoriosa per 3-1 sull'Ariminum. Partita molto fisica e in bilico per gran parte della sua durata: ad andare in vantaggio per primi sono gli abruzzesi, in gol al 3' con Napolitano, poi un paio di minuti dopo arriva il pareggio di Gangitano. È l'inizio di un lungo ed equilibratissimo testa a testa: le squadre si affrontano a viso aperto ma il risultato rimane bloccato nonostante le buone occasioni per Casarsa (Ariminum) e Cesario (Vastese). La svolta arriva nell'ultima frazione, con Ferrazzo che raccoglie pallone in area e insacca per la Vastese. Gangitano ci prova ancora, ma la palla va alta di poco, poi il tap in di Napolitano su cross di Ciappa blinda il risultato per la Vastese, che festeggia con una vittoria il suo esordio in campionato.



Il “Man of the match Stanleybet” è Lorenzo Napolitano (Vastese).

Le reti: primo tempo 3' Napolitano (V), 5' Gangitano (A) - Terzo tempo 4' Ferrazzo (V) 8' Napolitano (V)

Il commento. Grande entusiasmo in casa biancorossa per questa vittoria. "Abbiamo affrontato questa partita con la giusta concentrazione e la giusta tensione - commenta il dirigente e allenatore in seconda Michele Petrera -. Dopo il vantaggio l'Ariminum ha approfittato di una nostra piccola disattenzione per pareggiare. È stata una sfida con tanti tiri in porta e tante buone parate del loro portiere. Poi siamo stati bravi a chiudere la partita. Quando Ferrazzo è entrato in campo gli avevo pronosticato il suo gol, e così è stato. Ma dobbiamo fare i complimenti al presidente Ciappa che ha creduto in una palla morta e l'ha trasformata in oro per Napolitano". Si festeggia e si pensa già alla prossima sfida. "Siamo contenti e vogliamo continuare così già da domani".