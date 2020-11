Vivono per il gol, la porta è il loro chiodo fisso. Chiamarsi bomber era nel loro destino, può capitare tra amici senza apparenti meriti sportivi, ma non è questo il caso. Loro sono per tutti "il bomber" e il merito se lo sono guadagnato sul campo in anni di reti gonfiate, facendo esultare in tanti. Un titolo che per alcuni vale quanto una laurea, altri ci scherzano su. Zonalocale li incontrerà per conoscerli meglio e farsi raccontare la loro carriera in campo e quella fuori, tra lavoro, hobby, amori, programmi estivi senza pallone e curiosità.

Si chiama Sante Mileno, classe 1988, è il bomber della Virtus Cupello calcio a 5 in C2, l’Inzaghi rossoblu. Attaccante di calcetto atipico, non fortissimo tecnicamente ma efficace, in una sola stagione ha messo a segno 62 reti, diventando il capocannoniere di entrambi i gironi. Come tanti bambini inizia a 6 anni nel calcio a 11, prima Bacigalupo, poi Virtus Vasto. A 16 anni la svolta, il campionato under 16 abruzzese, la San Gabriele Vasto, l'Alvir Lanciano e la Virtus Cupello, sempre all'insegna del gol.

La sua media in carriera non scende sotto le 40 marcature all’anno, 41, 40, 50, 54, 60, sono le realizzazioni nelle ultime stagioni. 49 le reti nel campionato di calciotto del quale è il capocannoniere. Oltre al campo allena i ragazzi della Virtus Vasto, un vero e proprio maestro del gol. C'è la fila per averlo in squadra nei tornei di calcetto.

Hai realizzato tante reti sin da piccolo.

Ho sempre fatto l’attaccante sin dal primo momento in cui ho messo piede in campo. Sono due gli allenatori che mi hanno plasmato: Giuseppe Monopoli e Lucio Rullo. Loro mi hanno sempre detto che dovevo giocare in attacco perché sapevo fare gol, magari non ero molto forte tecnicamente, ma la mettevo dentro.

Come sei finito nel calcio a 5?

Sono sincero, ho iniziato a non trovare più spazio nel calcio a 11, giocavo poco, anche per via del fisico, ero più piccolo degli altri, così ho provato il calcetto e mi è piaciuto.

Cosa cambia tra i due sport?

Nel calcio a 5 si attacca e si difende tutti insieme, l’attaccante è il primo difensore e il difensore il primo attaccante, se uno non segue la squadra basta poco a ritrovarti in inferiorità numerica e a prendere il gol. Quando affrontiamo nei tornei giocatori abituati al calcio a 11 vinciamo quasi sempre perché l’attaccante non torna in difesa a dare una mano, non è abituato. Per movimenti e schemi è uno sport più simile al basket, ma si gioca con i piedi.

E’ vero che sei un giocatore di calcio a 5 atipico?

Sì perché gioco nel campo di calcetto come un giocatore di calcio a 11. Nel calcio a 5 si gioca palla a terra e ci sono degli schemi da seguire, a me piace ricevere la palla alta e mi piacciono le mischie

Perchè è bello essere un bomber?

La finalizzazione del lavoro di tutti che si chiama gol, se sei un attaccante e non fai gol non servi a niente. Devi essere il terminale offensivo, puoi anche fare una bellissima partita, ma se non segni non avrai mai la stessa soddisfazione di quando magari giochi male ma l’hai messa dentro.

E quando non succede?

Sto male, in partita mi innervosisco e sbaglio ancora di più perché ci penso, poi però finisce lì. Per fortuna quest’anno solo in una partita non ho segnato e lo scorso anno ho fatto almeno un gol in tutte.

C’è un errore che ti assilla?

No, ci penso solo durante la gara, in alcuni casi può anche essere uno stimolo a fare meglio, ma non ho mai commesso un errore così eclatante da pensarci in continuazione, di solito mi sbatte addosso ed entra.

Con quale compagno di reparto ti sei trovato meglio?

Moreno Corvino, eravamo perfetti, anche lui è un giocatore di calcio a 5 atipico, velocissimo e molto forte fisicamente, di quelli che non si trovano in giro, ci chiamavano “i gemelli Derrik” come quelli di Holly e Benji. Ci intendevamo alla perfezione, io facevo assist e lui segnava e viceversa, una macchina da gol inarrestabile.

Quale è stato l’avversario più ostico?

Federico D’Amico, difensore centrale del Casalbordino, poi passato al calcio a 11. Poteva fare di più, è stato sottovalutato.

Chi è invece l'idolo tra i big del calcio?

Inzaghi, all’inizio pensavo fosse scarso, poi da milanista ho iniziato a seguirlo meglio, è uno che faceva tanto lavoro sporco e si creava gli spazi e si andava a cercare le occasioni, mi sento simile a lui.

Sei scaramantico?

Sì, ma non in maniera eccessiva.

Qual è stato il gol più bello o importante che hai realizzato?

Nella finale di Coppa Abruzzo, partita indimenticabile, ho realizzato il 4-2 decisivo per la vittoria, mancava poco al termine, avevamo solo una rete di vantaggio, mi sono tolto un peso, è stato il gol della liberazione, quello che ci ha fatto capire che ce l’avevamo fatta.

La squadra in cui ti sei trovato meglio?

Sia a Vasto che a Cupello ma sono due situazioni differenti. A Vasto sono nato e cresciuto, a Cupello è un’altra cosa, più che una squadra ci calcio siamo un gruppo di amici che poi a fine partita stanno insieme.

E l'allenatore?

Sono in tre, Luigi Celenza che mi ha insegnato il calcio a 5, Marco Mileno che mi ha fatto fare il salto di qualità facendomi crescere in personalità ed esperienza e Giampaolo Porfirio, lui è come se fosse un mio familiare, tiene tantissimo a me.

Da cosa dipende il successo del bomber?

E’ vero che è un ruolo che ha più visibilità rispetto agli altri, anche a livello locale, ma è anche un modo di scherzare, nessuno ci si monta la testa, fa piacere essere chiamati così. Quando giochiamo io, Fiorillo e Sputore e sentiamo la parola “bomber” ci giriamo in tre.

Come riesci a conciliare calcio e gli altri impegni?

Con la passione, per me è un piacere giocare quindi riesco a fare tutto.

In cosa ti ha aiutato il calcio?

Come tutti gli sport di squadra il calcio aiuta in tutto, ti fanno crescere perché non devi pensare solo a te stesso ma anche ai tuoi compagni, si ragiona di gruppo. Siamo una famiglia, si può anche non andare d’accordo fuori, ma in campo siamo uniti e lottiamo tutti per lo stesso obiettivo. I miei compagni di squadra di Cupello sono anche amici fuori dal campo, non mancano mai le cene e altri momenti insieme. Questo sport mi ha aiutato molto nella vita di tutti i giorni, stare insieme è sempre bello e provare certe emozioni che solo il campo può dare è il massimo.

Cosa non ti mancherà per niente di questo sport?

Credo gli arbitri, pure essendo fuori molto tranquillo in campo non ho con loro un buon rapporto, quest’anno ho ricevuti 7 ammonizioni, nessuno per falli, tutte per proteste, a volte me la prendo con il direttore di gara, forse perché non mi piace prendermela con i compagni. Per due volte ho rischiato di saltare delle partite per somma di cartellini.

Cosa farai quando non giocherai più?

Mi vedo con i ragazzi a insegnare.

C'è in giro qualche erede di Mileno?

Franco Suriani, è un ’93, gioca nel Vasto Calcio a 5, ha realizzato 30 gol, è forte fisicamente, abbiamo lo stesso modo di intendere la gara, ma a differenza mia è più bravo a giocare con la squadra che a fare gol.

Chi è il tuo più grande tifoso?

Mio fratello Luigi che nonostante sia piccolo mi chiede sempre delle partite e poi tre miei amici di Milano che quando leggono delle gare mi chiamano, sono Umberto, Michael e Carota. Oltre ai miei genitori, mia mamma Lucia mi ha sempre seguito, anche in trasferta, un anno è stata anche dirigente della squadra, mio padre Antonio pure, mi ha sempre seguito anche a discapito dei propri impegni, li ringrazio per questo.

Terminata la stagione quali sono i tuoi progetti estivi?

Per adesso andrò al mare, poi forse anche in vacanza fuori Vasto, vedremo.

Oltre al calcio pratichi altri sport o hai un hobby?

La pesca e i tantissimi tornei estivi di calcetto ai quali partecipo sempre.

Quale sarà tua prossima squadra?

Se il progetto andrà avanti, come spero, voglio restare a Cupello, altrimenti spero di non avere problemi a trovare un’altra squadra, male che va me ne torno nel calcio a 11.

Hai un rimpianto?

Quando sono andato a Lanciano non ero pronto fisicamente come adesso che peso 77 chili, ero meno robusto, avrei potuto fare di più se fossi stato in forma e mi sarei fatto conoscere.

Vuoi ringraziare qualcuno che ti ha aiutato?

La Virtus Cupello e i due presidenti Giuliano Tambelli e Luigi Meninni perchè tutto questo c’è grazie a loro. Grazie anche ad Alessio Perazzoli, nostro allenatore in seconda, il portiere Francesco Sputore, Francesco e Danilo che mi sostengono sempre e alla squadra di calciotto Di Francesco Tecnologie.

