Il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, comunica l’avvenuta firma nella data di mercoledì 2 luglio del verbale di consegna lavori all’impresa Conti e Mastroiacovo per il consolidamento e la messa in sicurezza del costone orientale di Piazza Marconi in Vasto.

“I lavori inizieranno il prossimo 21 luglio e dovranno terminare entro il 30 ottobre di quest’anno – comunica Lapenna – per un investimento totale di un milione di euro. La Pubblica Amministrazione cittadina, a seguito dello smottamento che interessò il costone orientale su Piazza Marconi – continua Lapenna – avviò con urgenza le pratiche per ottenere il finanziamento dei lavori presso il Ministero dell’Ambiente e la Regione Abruzzo, posso dirmi davvero soddisfatto del buon esito della pratica e di aver mantenuto l’ennesimo impegno nei confronti di questa città e dei suoi abitanti. Alla firma del verbale di consegna lavori erano presenti il Comune di Vasto, i tecnici del Ministero, il coordinatore della sicurezza, l’impresa, i progettisti incaricati”.