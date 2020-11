Marco Salcito vive a Vasto da 23 anni, da quando ha sposato una vastese. E' un noto concertista e insegnante da 21 anni al Conservatorio di Rodi Garganico. Riscuote consensi la sua ultima fatica musicale: un'inedita e originale riscrittura per chitarra delle Goldberg Variations. In questo video, si racconta e suona per Zonalocale.it.