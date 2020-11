Nuova selezione settimanale di offerte a cura di Alessandro La Verghetta, esperto del mondo del lavoro.





Offerte dal Centro per l'impiego di Vasto (rivolgersi al centro)

1 responsabile officina meccanica a Vasto

1 cuoco, 2 bariste a Casalbordino

1 impiegato ufficio estero Fresagrandinaria

Dalla Provincia di Chieti

www.chietilavoro.it/offerte

Offerte dall'Italia

800 assunzioni entro il 2016 nel piano Conad

Info: sito conad sezione lavora con noi

1914 Portalettere e addetti per Poste Italiane

Cv a http://www.poste.it/azienda/chisiamo/lavoraconnoi.shtml

30 tecnici informatici con Scai

Info sulla pagina web

12 progettisti e teamleader pininfarina

Cv a risorseumane@pininfarina.it

20 posti nella moda a Civitanova Marche

Candidature presso agenzia per il lavoro Articolo1 (gdo@articolo1.it)

91 nuove richieste per i negozi della catena H&M

Info sulla pagina Web relativa

27 commessi per nuovi negozi Bialetti

Info: sezione lavora con noi del sito bialetti

10 consulenti formazione in Abruzzo (Ingenia consulting srl)

Info sul sito Ingenia

200 neolaureati da inserire in Engineering (laurea in materie economiche e scientifiche, inglese fluente, disponibilità a trasferte)

Cv a www.eng.it/lavora-con-noi

50 selezioni nella moda con il gruppo Capri

Info sulla pagina web relativa

100 specialisti dell’automotive in lamborghini (Contratto di apprendistato)

Info sul sito www.lamborghini.com

78 infermieri a concorso Asl di Bolzano (invio entro il 3 Luglio)

Info sul sito della Asl di Bolzano

5 categorie protette coadiutori amministrativi

L’Estav ha indetto un concorso per categorie protette (art 8 LEGGE 68/99), scadenza 3 luglio

Info: www.estav-nordovest.toscana.it

50 recruiting nel marketing di Antal

Cv a smdivision@antal.com

300 personale nella moda del gruppo Kering

Info nella sezione lavora con noi del sito dell’azienda

151 assistenti per EPSO (ufficio europeo di selezione del personale)

57 sistemi informazione-21 nella sicurezza dei sistemi informativi – 18 nelle reti e telecomunicazioni – 44 data centre – 11 nel web. Colloqui a Bruxelles. Scadenza 15 luglio 2014

Info: http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/ict/index_en.htm

Ferrero cerca 16 profili professionali per stabilimenti ed uffici dislocati principalmente in America ed in Europa.

Info: www.ferrero.it

Nestlé si impegna ad inserire 20mila posizioni con il progetto Youth guarantee

Info: www.neste.it e www.garanziagiovani.gov.it

25 operatori socio sanitari alla asl di Matera (scadenza 25 luglio)

Info: www.asmbasilicata.it

1 autista scuolabus al comune di Pescara (tempo indeterminato, scadenza 20 luglio)

Info: www.comune.pescara.it

9 tecnici di laboratorio alla asl aquilana (scadenza 10 luglio)

Info: www.asl1abruzzo.it

1 programmatore all’università d’Annunzio

Cv a info@adanet.it

Altri annunci

Annunci da lavoroeconcorsi.com

Annunci da gazzettadellavoro.com

Annunci da ijobs.it