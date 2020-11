La Vastese Beach Soccer è pronta per il debutto assoluto nel SuperEight. La squadra allenata da Luigi Ascatigno, unica abruzzese in gara e prima nella storia della competizione, inizierà oggi pomeriggio alle 16.30 sulla spiaggia di Ostia la sua avventura nel torneo contro l'Ariminum, compagine di Rimini. Sabato alle 16.15 sfida alla Romagna di Carlo Triglione e domenica alla stessa ora affronterà il Soverato.

La rosa della Vastese.

Portieri: Nicola Cianci, Luca Raspa, Crescenzo Mainardi.

Centrali: Simone Muratore, Mario Luongo, Marco Muratore, Michele Vino, Renato Antonino.

Laterali: Lorenzo Napolitano, Cesare Del Bonifro, Paolo Di Giacomo, Andrea Marinelli, Chirstian Ercolano, Daniele Di Foglio.

Attaccanti: Michele Cesario, Nicola Ciappa, Luca Madonna, Domenico Ferrazzo.

Allenatore: Luigi Ascatigno

Dirigente accompagnatore: Michele Petrera.

Con quali motivazioni e con che spirito iniziate questa avventura? "Le motivazioni sono tante - dichiara il presidente e giocatore Nicola Ciappa -, una su tutte riportare il movimento beach soccer nel nostro amato territorio e cercare di sviluppare un progetto che ci veda di nuovo protagonisti nel panorama nazionale. Ci sono tanti ragazzi giovani molto dotati che meriterebbero l'occasione di poter sviluppare il loro talento. Lo spirito è quello di appartenenza ad una città, ad una cultura, ad una tradizione come quella vastese che ci fa sentire orgogliosi essere figli di questa terra. Voglio ringraziare i ragazzi e lo staff della Vastese Beach Soccer per l'impegno e la dedizione che hanno messo nello sposare questo progetto. Ora si gioca e per noi inizia il bello".

Quali saranno le avversarie più ostiche? "Le avversarie più temibili per noi paradossalmente sono quelle al nostro livello perchè è proprio con loro che avremo più chance di fare risultato. Competere con Roma e Lazio obiettivamente non è ancora alla nostra portata, anche non si sa mai". Quali sono i giocatori più forti? "Di giocatori forti ce ne sono tanti anche se io sono molto legato a Pasquale Carotenuto, capitano della Roma, che è stato anche il mio capitano nel 2012 quando ho militato con i giallorossi, poi c'è Juninho, "il professore", nel 2012 era con i Cavalieri del Mare, mi ha regalato la sua maglia con il mitico numero 5, che conservo gelosamente. A loro due sono legato in maniera speciale".

Da giocatore esperto come vedi il livello di questa edizione? "Secondo me è paragonabile a quello della Serie A, anche perchè molti giocatori fino a poco tempo fa militavano proprio nel massimo campionato. Si sia io, sia la maggior parte dei ragazzi della Vastese partecipiamo al SuperEight fin dalla prima edizione e ne siamo stati in qualche modo i pionieri, cosa di cui andiamo fieri".

Il programma e la formula del SuperEight 2014. 10 le squadre al via (Lazio, Roma, Soverato, Romagna, Cavalieri del Mare, Ariminum, Vastese, Genova, Udinese, Bergamo), 3 le tappe oltre alla finale. L'11, 12 e 13 luglio a Bibione i vastesi affronteranno i Cavalieri del Mare, Bergamo e Genova. Nell'ultima tappa a Castellabate, in provincia di Salerno, 18, 19 e 20 luglio, impegni contro Roma, Udinese e la Lazio di Massimo Marconato. Le finali si disputeranno a fine luglio in Sicilia, sulla spiaggia di Scoglitti, in provincia di Ragusa, dal 24 al 27 luglio. Lo scorso anno vinse la Lazio.

La classifica sarà unica, le due squadre che si classificheranno al primo e al secondo posto dopo le prime tre tappe accederanno direttamente alle semifinali. Per conoscere le loro avversarie dovranno attendere l’esito degli ottavi e quarti di finale disputati dagli altri otto club. Tutte le partite saranno visibili in streaming sul sito www.super8beachsoccer.tv.

La novità. Gli arbitri parleranno per la prima volta nella storia del pallone. Saranno loro a spiegare le azioni contestate, il perché di un rigore o di un cartellino. Inoltre sarà possibile ascoltare le conversazioni tecniche dei fischietti in diretta streaming, sul sito www.super8beachsoccer.tv. Sarà la direzione tecnica del Super Eight a valutare e decidere di chiedere spiegazioni “in chiaro” agli arbitri sulle loro decisioni.

