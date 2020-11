L'associazione musicale di Monteodorisio compie 15 anni e festeggerà la speciale ricorrenza con un concerto della Banda diretta dal maestro Claudio Manfredi. L'appuntamento è per domenica 6 luglio e sarà articolato in due parti. Alle 19 l'esecuzione delle marce sinfoniche in piazza Umberto I, alle 21 ci si sposterà nella corte del Castello per il gran concerto.

"Sembra ieri quando un gruppo di bambini teneramente impauriti, in divisa con dei cappelli quasi più grandi delle loro teste, suonava per la prima volta in una gremita piazza Umberto I diretti allora dai maestri Alberto Colonna, Domenico Carlucci, Luciano Ricotta. Da quel giorno sono passati 15 anni, molti di quei bambini adesso sono grandi e suonano ancora nella banda, tanti i paesi e le città dove la banda ha portato la sua musica, tanti i chilometri percorsi tra processioni, questue e manifestazioni. Uno di quei bambini, Claudio Manfredi, che 15 anni fa suonava la sua prima tromba, dopo essersi diplomato al conservatorio ha preso le redini della banda e il 6 luglio dirigerà il suo primo concerto.

Un tassello importante è senza dubbio l’associazione guidata dal presidente Tonino Lattanzio e formata da tante persone che lavorano per portare avanti questa bella realtà di Monteodorisio. Lo scopo è quello di insegnare la musica a bambini giovani e ragazzi, ma la banda ha anche uno scopo sociale visto che impegna i ragazzi nei mesi invernali con la scuola di musica e nei mesi estivi a suonare in giro per feste e manifestazioni distogliendoli da quelle che potrebbero essere cattive strade".