Massiccia partecipazione degli atleti della Podistica Vasto alla X edizione del Trofeo podistico della Città di San Salvo dello scorso 28 giugno. “Un grande risultato quello di sabato scorso per la nostra società – dichiara soddisfatto il presidente Daniele Altieri - la Podistica Vasto è stata premiata come Quinta Società per numero di partecipanti in una manifestazione alla quale hanno preso parte oltre 1.000 atleti".

Ancora una volta i podisti vastesi si sono distinti per i risultati raggiunti, ancora sul podio nelle rispettive categorie Ialacci, Catalano e Di Pietro.

“Ringrazio tutti gli atleti iscritti alla Podistica Vasto, la gara di San Salvo è la dimostrazione del buon lavoro svolto in questo primo semestre del 2014, in cui la nostra società ha raddoppiato il numero di iscritti e intensificato la partecipazione alle gare del circuito Corrilabruzzo e varie – continua il presidente -. Ora tutti insieme ci prepariamo ad organizzare al meglio l’undicesima edizione del Trofeo Podistico della Città del Vasto, in cui speriamo di accogliere un consistente numero di atleti provenienti da tutto l’Abruzzo” .