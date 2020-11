Procede senza intoppi il cammino della nazionale italiana over 45 agli Europei maxi basket di Ostrava. La squadra di coach Bucci, in cui militano i vastesi Sergio Desiati e Saverio Celenza, atleti degli Amici del baske San Salvo, ha stra-vinto le prime tre sfide in programma, superando il girone a punteggio pieno. Nella prima sfida gli italiani hanno battuto l'Austria per 107-55, poi la Germania 107-43. Per non fare un torto a nessuno gli azzurri hanno rifilato più di 100 punti anche ai pari età della Grecia 111-50. Nella competizione c'è anche un'altra squadra italiana, allenata da coach Ritacca, che sta viaggiando altrettanto forte nel torneo. Stando così le cose, se entrambe le squadre italiane dovessero continuare a mostrare questa superiorità tecnica e fisica nei confronti degli avversari, potrebbe esserci un clamoroso derby in finale.

Stanno scendendo in campo con continuità e si stanno facendo onore i due "giovanotti" vastesi, ultimi arrivati nel gruppo azzurro ma pronti a dare il loro prezioso contributo alla causa. L'auspicio degli appassionati della palla a spicchi è di poterli vedere tornare con una medaglia al collo da questa prima esperienza in nazionale. Dita incrociate e attesa per conoscere il prossimo avversario.