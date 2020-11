"Anche quest’anno, al fine di rivitalizzare il centro storico di Vasto ed evidenziare sempre di più la sua peculiarità di centro commerciale naturale per facilitare gli acquisti in occasione dei prossimi saldi che avranno inizio il 5 luglio 2014, il consorzio Vasto in Centro propone l’apertura pomeridiana straordinaria per domenica 6 luglio dalle ore 18 alle 22". Lo annuncia Marco Corvino, presidente di Vasto in centro, il consorzio che raggruppa una settantina di operatori commerciali della città antica.

"Il prolungamento dell’apertura serale è previsto anche per i giorni 10-11-12 luglio, in concomitanza della manifestazione Festival del Sorriso-Notte azzurra x 3 e per i giorni 24-25-26 luglio, in occasione del Siren Festival.

Il consorzio - conclude Corvino - auspica che queste iniziative contribuiscano a richiamare ospiti e concittadini nel centro storico".