"Design for Sic". È il concorso lanciato dalla fondazione Marco Simoncelli per scegliere la maglia 2015 della fondazione dedicata al pilota italiano prematuramente scomparso dopo un incidente in pista. Il vastese Andrea Buontempo ha realizzato un suo disegno per partecipare al concorso e ora chiede supporto per scalare la classifica.

"Ragazzi e ragazze chiedo un favore: sto partecipando ad un contest dedicato a Marco Simoncelli, mi votate e fate votare la mia maglietta per favore?

1 entrate sulla mia pagina nel sito del concorso (clicca qui)

2 accedete tramite applicazione facebook

3 cliccate sul cuore vuoto accanto alla foto

4 se il cuore diventa rosso avete votato

Grazie mille a chi lo farà!".