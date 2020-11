Appuntamento venerdì 4 luglio, dalle 22 in poi, in piazza San Pietro a Vasto con lo "Scrippella Party", un momento gioioso per far gustare scrippelle (dolce tipico vastese natalizio ma che ormai è diventato il simbolo di ogni ricorrenza) cucinate all'istante. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli artisti partenopei maestri di mandolino. Ad organizzare lo Scrippella Party è la pizzeria Aux fils du Chevalier.