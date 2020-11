Ben 15 borse di studio, 5 da duemila e 10 da mille euro, vengono messe a disposizione dall’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto, nell’ambito del progetto “Alleniamoci a precedere il futuro”, portato avanti in collaborazione con l’Eni, per i migliori studenti del “Mattei” tra i diplomati dell’anno scolastico 2013-2014. Le borse di studio sono riservate agli studenti che frequenteranno un corso di laurea universitario o percorsi formativi post-diploma almeno biennali.

Nello specifico, potranno concorrere all’assegnazione delle 5 borse di studio da duemila euro (una per ciascuno dei 4 indirizzi di studio del settore tecnico del “Mattei”, cioè Chimica, Elettrotecnica, Informatica e Meccanica, e una per il corso del Liceo Scientifico Tecnologico) gli studenti che abbiano superato l’Esame di Stato con votazione non inferiore a 90/100. Potranno invece concorrere all’assegnazione delle borse di studio da mille euro (6 riservate all’Istituto Tecnico e 4 al Liceo Scientifico) quanti abbiano superato l’Esame di Stato con votazione non inferiore a 85/100 e non siano già destinatari di una delle 5 borse di studio da duemila euro. Le eventuali borse di studio da duemila euro non assegnate andranno a costituire ulteriori borse da mille euro nell’ambito dello stesso corso di studi.

L’assegnazione delle borse di studio sarà decisa dal Consiglio d’Istituto dell’IIS “E. Mattei” sulla base della valutazione del profitto scolastico dei giovani diplomati e della situazione economica della loro famiglia. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, in carta libera, dovranno essere presentate o inviate a mezzo lettera raccomandata alla segreteria dell’IIS “E. Mattei” di Vasto, in via San Rocco, entro e non oltre il 19 luglio 2014. Le borse di studio saranno consegnate solo dopo che la scuola avrà ricevuto dai vincitori il certificato d’iscrizione ai corsi universitari o post-diploma.

Il dirigente scolastico del “Mattei”, Rocco Ciafarone, precisa che tutte le informazioni necessarie per l’assegnazione delle borse di studio sono contenute nell’apposito bando di concorso stilato dalla scuola in collaborazione con l’Eni. In ogni modo, la segreteria del “Mattei” è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento relativo al concorso stesso, che rappresenta davvero una bella e imperdibile opportunità per tanti studenti meritevoli.

Paola Cerella