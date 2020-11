E' Adri Cesaroni il nuovo presidente della Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata) per la provincia di Chieti.

L’Associazione, che avrà sedi nella provincia, guarderà con attenzione il tessuto industriale più preminente presente nel nostro paese: la piccola e media impresa. Adri Cesaroni, commercialista con studio a San Salvo, è da sempre impegnato nel supporto e nello sviluppo delle piccole e medie imprese.

"Sono onorato di essere stato scelto per questo incarico - dichiara Cesaroni - e per la fiducia riposta in me, è una grande responsabilità, ci sarà molto da lavorare, ma ci impegneremo al massimo per raggiungere gli obiettivi necessari".