È ricco il calendario del fine settimana, quando a Vasto arriverà il Giro d'Italia in 80 librerie. Sabato 5 luglio alle 18.30, presso la Villa Comunale di Vasto, sarà Chiara Iacovitti, speaker di Agorà Music Tv, a presentare l'ultimo libro della scrittrice Isabella Borghese, "Una bella bici che va". Ad introdurre l'appuntamento sarà Marco Marra, assessore alla mobilità del Comune di Vasto. Previsti anche gli interventi di Carmine Tomeo e dell'autrice del libro.

Il programma completo (clicca qui)

Il Giro d'Italia in 80 librerie si chiuderà a Vasto e dintorni e coinvolgerà ciclisti, amanti delle passeggiate in bicicletta, scrittori, lettori o semplicemente curiosi e desiderosi di trascorrere un pomeriggio in buona compagnia. Tra gli altri appuntamenti da segnalare la serata dedicata ai dischi in vinile, con la partecipazione di Mc Adams, alla Nuova Libreria (clicca qui).