C.S. segnala lo stato di alcune strade cittadine, nonostante i lavori di manutenzione in altre.

"Da qualche giorno possiamo apprezzare il buon lavoro fatto sul manto stradale di via Ciccarone: viene spontaneo affermare “Era ora!”.

Peccato, però, che a poche centinaia di metri più a nord, nella susseguente via del Porto sussista una situazione pietosa dell’asfalto che si protrae da anni. Le buche, che non si contano più, ad ogni pioggia si ingrossano in diametro e in profondità, creando non pochi pericoli.

E pensare che la pronta riparazione delle fenditure che si creano nelle vie non solo eviterebbe rischi ad autisti, centauri e ciclisti, ma eviterebbe di affrontare costi maggiori, cosa che nell’attuale e perenne mancanza di fondi non sarebbe da sottovalutare.