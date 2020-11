Da Angelo D'Ercole riceviamo e pubblichiamo una segnalazione relativa al commercio del pane. "Arriva l'estate e arrivano i mercenari del pane che fanno prezzi eccezionali. Da circa un mese vengono dalla Puglia, offrono il pane agli esercenti e agli albergatori a 1 euro al chilo, mentre il prezzo di vendita al pubblico è 2.50 euro al chilo.

Tutto questo a noi produttori sta creando molto disagio perchè siamo impossibilitati a fare certi prezzi, perchè se fosse possibile tale cosa, sarebbe una grossa presa in giro per i consumatori. Facciamo un appello affinchè venga diffusa questa notizia e che le autorità competenti siano informate. Per fare in modo che queste persone vengano controllate e rispettino tutti gli obblighi che un'attività deve adempiere".