Adri Cesaroni da oggi non è più un dirigente della Vastese Calcio 1902, ha presentato le sue dimissioni in mattinata. Eletto presidente della Confapi, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, per la provincia di Chieti, il commercialista di San Salvo ha dovuto rinunciare all'incarico che ricopriva da due stagioni.

"Vado via a malincuore - spiega Cesaroni - ma a causa dei numerosi impegni sia lavorativi che legati alle associazioni delle quali faccio parte, non riuscirei ad essere presente, mi spiace molto ma intendo adempiere al meglio il nuovo impegno. Ringrazio per l'esperienza di questi due anni il patron Antonio Prospero, il presidente Giorgio Di Domenico, il segretario Dino Monteferrante e tutti gli altri soci e dirigenti. Resterò sempre un tifoso della Vastese e faccio alla squadra l'augurio per un futuro brillante e ricco di successi".