L'associazione culturale Liber, in collaborazione con la Nuova Libreria, ha organizzato, in occasione del Giro d'Italia in 80 librerie, tre eventi per questa settimana:

ASPETTANDO IL GIRO D'ITALIA IN 80 LIBRERIE

giovedì ore 21:00- piazza Barbacani-

Anna Valeria Cipolla d'Abruzzo parlerà del suo libro: "Nate con la coda"

Armando Siciliano Editore.

Presenta Lorenzo Russo

IL GIRO D'ITALIA IN 80 LIBRERIE

venerdì ore 17:00- villa Comunale-

"La valigia delle storie".

Laboratori e letture per bambini da 0 a 99 anni, a cura di Ottavio Festa ed Emanuela Petroro

sabato ore 21:00- piazza Barbacani-

"Rock in libreria".

Dischi neri doc, fruscio originale, proposti da Mc Adams