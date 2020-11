La prima edizione della manifestazione ciclistica “Fondo BCC San Salvo” ha riscosso un grande successo con la partecipazione di quasi 400 atleti arrivati da tutta Italia. La gara, di rilevanza nazionale, ha visto domenica scorsa i numerosi ciclisti partecipanti percorrere 138 km con un dislivello di 2370 metri partendo dalla Costa, passando per le colline dell'entroterra per poi tagliare il traguardo a San Salvo Marina.

Soddisfatti gli organizzatori della Manifestazione, Il Gruppo Ciclistico BCC di San Salvo, sia per la riuscita e grande partecipazione all'evento che per il risultato sportivo raggiunto. Infatti il GCS BCC di San Salvo si è classificato primo. Al secondo posto il Ciclo Club di Vasto e al terzo Posto la Polisportiva Team di Termoli.

Gli atleti classificatisi con il miglior tempo sono stati premiati da Nicola Valentini, Presidente della BCC della Valle del Trigno, la Banca che dà il nome e sostiene la squadra ciclistica di San Salvo. “Lo sport significa molto per la nostra banca, infatti sosteniamo da molti anni progetti sportivi virtuosi per il nostro territorio", afferma il presidente Valentini . “Il sostegno allo sport è per la nostra cooperativa di credito – continua il Presidente – un modo per stare vicini alla gente e per incentivare i ragazzi a cominciare fin da piccoli l'attività sportiva che insegna importanti valori come quelli della solidarietà, del merito, dell'impegno”.