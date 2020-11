Di Novantagradi ne avevamo parlato circa un mese fa, si tratta del mediometraggio drammatico della durata di 30 minuti per la regia di due ragazzi vastesi: Alessandro Sisti, 20 anni studente Dams a Roma e Pierluigi Patella, 19 anni, all’ultimo anno del Istituto Tecnico Commerciale. E' uscito in questi giorni il trailer ufficiale di quella che per entrambi è la prima opera.

Le riprese sono iniziate il 13 maggio, 12 i giorni effettivi, 30 le persone coinvolte. L'opera parteciperà anche all’Infinity Film Festival, un concorso online della costola on demand di Mediaset, i lavori con più mi piace su Facebook prenderanno parte al Festival di Roma.