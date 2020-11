Con la consegna di tessere e distintivi ai primi 50 soci c'è stata la costituzione della Delegazione di Vasto della Lega Navale Italiana, ratificata nei giorni scorsi su disposizione del responsabile nazionale, ammiraglio Franco Paoli.

Al presidente dell'associazione Fernando Sorgente, operatore balneare e coordinatore della locale Società Nazionale di Salvamento, il compito di illustrare obiettivi e finalità del neonato sodalizio. Presente all'appuntamento acnhe il comandante del Circomare di Vasto, tenente di vascello Giuliano D’Urso, ad illustrare obiettivi e finalità del gruppo.

L'associazione si pone come obiettivi: divulgazione delle conoscenze delle arti marinaresche e sicurezza in mare in ambito scolastico; corsi preparatori alla conoscenza della navigazione a vela per ragazzi; corsi base di vela per adulti; regate di categoria in ambito locale; progetti di sensibilizzazione a difesa dell’ambiente marino con gli alunni delle scuole primarie; gare di pesca sportiva; corsi patenti nautiche per i soci; regate di canoe non federali; raduni nelle aree Sic per l’organizzazione di giornate ecologiche; corsi di arti marinaresche e di canoe per diversamente abili; corsi di primo livello per subacquei; corsi di surf e kitesurfing.

Evidenziata, tra le prime esigenze, quella di avere a disposizione degli spazi in spiaggia per il ricovero di imbarcazioni ed attrezzature. I due legali che collaborano con la Delegazione, gli avvocati Cristiano Bertoncini e Vincenzo Mastrangelo, stanno predisponendo le necessarie domande di autorizzazione al Comune. Auspicate, poi, maggiori opportunità anche di crescita e formazione sportiva per i giovani vastesi che vogliano coltivare la passione degli sport in acqua, la vela in modo particolare.

Dal comandante D'Urso gli auguri di buon lavoro alla delegazione vastese della lega Navale. L'ufficiale ha ha posto l’accento sulla "necessità che sempre più si creino occasioni di coinvolgimento, passione e amore per il mare, una risorsa essenziale ed imprescindibile per una località come Vasto".