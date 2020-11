Inizia con il piede giusto l'avventura delle ragazze vastesi nel Campionato Italiano under 19 di beach volley. Nella prima tappa, che si è disputata ieri a Casal Velino, in Campania, la coppia formata da Gaia Genovesi e Alessandra Di Tizio ha conquistato il terzo posto, dopo aver perso la semifinale contro le abruzzesi sorelle Di Ruscio. Al nono posto la coppia formata da Maria Vittoria De Lena e Martina Di Santo. Le tre coppie sono allenate da Maria Luisa Checchia e Caterina De Marinis con la supervisione di Ettore Marcovecchio presso il centro sportivo della San Gabriele Volley a Vasto Marina e tra loro sarà scelta la formazione che rappresenterà l'Abruzzo al Trofeo delle Regioni di beach volley 2014.

Nella competizione sulla sabbia di Casal Velino cammino agevole per Di Ruscio-Di Ruscio e Genovesi-Di Tizio fino alla semifinale che le ha viste nemiche in campo. Le sorelle pescaresi sono andate in finale, persa poi per 2-1 contro le campane Prisco-Impagliazzo. La sfida si è decisa al terzo set, perso dalle sorelle abruzzesi per 16-14. Netta la vittoria di Genovesi e Di Tizio nella finale per il terzo posto. Le due vastesi della BCC San Gabriele hanno battuto una coppia laziale per 2-0.

Da oggi le sei ragazze abruzzesi riprenderanno gli allenamenti sulla spiaggia vastese per prepararsi alla prossima tappa del campionato under 19 a Ostia e per essere scelte a rappresentare l'Abruzzo nella competizione nazionale.