Si chiude con una doppia medaglia d’argento la stagione agonistica di Gaia Smargiassi. La giovane pongista della Polisportiva San Gabriele, nel Trofeo Teverino Ping Pong Kids, la più importante manifestazione giovanile della disciplina, ha conquistato il secondo posto nel singolare femminile e nel doppio misto, in coppia con Lorenzo Cannelli del TT San Nicolò. A completare la selezione abruzzese c’erano altri due giovanissimi atleti vastesi, Giorgia Smargiassi e Davide Di Falco. Al termine della manifestazione è stato assegnato alla Polisportiva San Gabriele un riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile.

I frutti del lavoro del presidente Michele Ciaffi e dei suoi collaboratori si sono visti anche a Terni, con 3 atleti su quattro della squadra abruzzese provenienti da Vasto. Al trofeo Ping Pong Kids era presente al gran completo anche lo staff della nazionale giovanile, che ha osservato i progressi dei più bravi giocatori.

Nella prossima stagione tra i pongisti da seguire per i tecnici azzurri ci sarà anche Gaia Smargiassi, già convocata in occasione del trofeo internazionale di Lignano Sabbiadoro. Felice il presidente del sodalizio vastese, fratel Michele Ciaffi, per il riconoscimento ricevuto e per i progressi dei suoi giovanissimi atleti che continuano a farsi onore in tutte le competizioni.