Dal 1 al 31 luglio bambini e ragazzi ( dai 2 ai 12 anni )del territorio saranno coinvolti in attività laboratoriali:

Laboratorio delle curiosità "XCHE' "con la mission di stupire, incuriosire, appassionare ai fenomeni scientifici attraverso esperimenti ludici,in maniera creativa.

Laboratorio eco-creativo "Riciclart" in cui l'arte diventa green ponendosi l'obiettivo di sensibilizzare sulla necessità di custodire l'ambiente, attraverso la riduzione, il riuso e il riciclo consapevole e sostenibile, mediante l'utilizzo di materiali destinati al rifiuto trasformandoli in nuovi oggetti di uso quotidiano.

Durante le esperienze quotidiane i bambini verranno continuamente a contatto con la natura e con elementi e materiali naturali, stimoli per coinvolgerli all'osservazione, all'assunzione di quell'atteggiamento scientifico, che attraverso ipotesi e verifiche, finalizzi la loro innata curiosità verso la ricerca dimostrabile delle cose e all'acquisizione di una corretta educazione ambientale rispettosa della natura e di tutti gli esseri viventi.

I laboratori si basano sul metodo induttivo,cioè le esperienze concrete-manipolative, costruttive, sperimentali-precedono la teoria, quindi la generalizzazione e la categorizzazione avvengono solo successivamente. Sono titolari di un triangolo cognitivo formato da: ri-produzione, ri-costruzione, re-invenzione delle conoscenze. (Frabboni).

Il laboratorio,oltre ad essere uno spazio curato ed organizzato, si propone come officina di metodo, di analisi, di ricostruzione delle conoscenze canoniche, come luogo formativo in cui si apprende osservando, esplorando e scoprendo e come ambiente di sviluppo del pensiero creativo.



E' l'arte suprema dell'insegnante, risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza (Albert Einstein)



La Coordinatrice pedagogica

Angela Di Fabio