Martedì 8 luglio 2014 alle ore 19.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore vi sarà la riconsegna dell’urna di San Cesario al termine dei lavori di restauro.

In questi mesi la cripta della chiesa è diventata un laboratorio in cui Michele Montanaro e Michela Tavano hanno portato avanti, in stretta collaborazione con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici, i lavori di disinfestazione dal tarlo, di sistemazione delle parti ammalorate e di ridoratura delle due urne contenenti i resti del Santo e delle altre Reliquie.

Conclusi i lavori, la parrocchia ha organizzato una serata per la riconsegna ufficiale del Santo alla devozione della comunità parrocchiale e dei tanti devoti. La cerimonia sarà guidata dall’Arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte, che presiederà la preghiera iniziale e la processione verso la cappella del Sacro Cuore, ove sarà posizionato San Cesario in vista dei futuri interventi di restauro sulla cripta.

Dopo lo scoprimento dell’urna interverranno il parroco don Domenico Spagnoli, il Soprintendente Dott.ssa Lucia Arbace e i restauratori. A tutti verrà consegnata il nuovo santino con la preghiera a San Cesario composta dall’Arcivescovo.