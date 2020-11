Cosa desiderano i giovani per Vasto? Di lamentele su quello che non va ce ne sono sempre troppe. Ma, spesso, quelle che mancano sono le proposte. Le frasi ricorrenti "A Vasto non c'è niente. A Vasto non si fa niente", e così via, devono necessariamente trasformarsi in proposte per migliorare la città dove vivono. Matilde Di Vincenzo ha chiesto ad alcuni giovani vastesi tra i 15 e i 30 anni di esprimere Tre idee per Vasto. Non si tratta certamente di uno studio con i canoni scientifici ma ne è venuto fuori un interessante elenco di suggerimenti, proposte, senza polemiche o sterili critiche distruttive, che riguardano il pubblico come il privato. Tra studenti delle superiori, fuorisede (che addirittura hanno fatto un summit per elaborare 3 idee comuni) e lavoratori, ecco la raccolta delle idee che i giovani hanno per migliorare la città.

Alessia Masòtino (17 anni)

1. Migliorare alcune zone in cui sono frequenti gli incidenti, come la circonvallazione Histoniense.

2. Una maggiore manutenzione alle aree verdi.

3. Far rispettare di più le regole stradali e i parcheggi, mettendo qualche vigile in più per la strada.

Lucia Lazetera (17 anni)

1. Aumentare il numero delle rotonde limitando, invece, quello dei semafori.

2. Maggiore manutenzione della pista ciclabile a Vasto Marina.

3. Maggior impegno da parte del comune nella pulizia delle strade e della piazza.

Paride Gaspari (18 anni)

1. Migliorare le condizioni del fondo stradale, viste le varie buche presenti quasi in tutta la città.

2. Rinnovare qualche impianto sportivo, come i campi da calcio.

3. Promuovere l’organizzazione di eventi per i giovani al fine di movimentare la vita notturna.

Antonio Delli Quadri (18 anni)

1. Promuovere l’organizzazione di eventi per i giovani al fine di movimentare la vita notturna, sia d’inverno che d’estate, e in questa non solo nei weekend ma anche nei giorni infrasettimanali.

2. Rendere i falò legali.

3. Più aree verdi e tutelarle di più.



Davide Farina (17 anni)

1. Migliorare la zona di San Nicola.

2. Mantenere il mare più pulito e trovare un modo per non inquinarlo troppo con la fognature.

3. Rendere i falò legali.

Andrea Sciocchetti (17 anni)

1. Incentivare la ricostruzione di alcune aree scolastiche e i controlli dei loro impianti di sicurezza.

2. Aprire più centri polisportivi.

3. Organizzazione di più eventi che coinvolgano i giovani sia d’estate che d’inverno.

Cristian Stivaletta (19 anni)

1. Promuovere l’apertura di più centri polisportivi.

2. Organizzare più eventi per giovani, d’inverno ma soprattutto d’estate, quando arrivano anche i turisti.

3. Garantire una maggiore manutenzione delle strade.

Alessia Di Iorio (17 anni)

1. Dovrebbero esserci più serate a tema per incentivare il turismo, anche perché costituiscono un forte guadagno per i locali. Sono anche una grande opportunità di lavoro per i giovani.

2. Risolvere il problema delle fognature, destinando non troppi soldi a monumenti futili o alle illuminazioni natalizie ma a questo.

3. Aggiungere qualche illuminazione e strada in più nelle zone periferiche.

Fabiana Bucci (18 anni)

1. Creare nuove aree verdi

2. Aprire nuovi locali dove divertirsi organizzando eventi che attirano i turisti.

3. Legalizzare i falò.

Diego Cardone (18 anni)

1. Promuovere l’organizzazione di eventi sia d’inverno che d’estate, non solo la sera ma anche di giorno in spiaggia.

2. Maggiore manutenzione delle strade.

3. Dare spazio a più aree verdi.

Piera Litterio (26 anni)

1. Organizzare più eventi per attirare i turisti e per movimentare la vita notturna di Vasto, così da attirare anche i turisti. Un esempio può essere un concerto sulla spiaggia di Punta Penna.

2. Cercare di riutilizzare e sfruttare i palazzi abbandonati, i cui cantieri sono fermi da anni e che ormai sono diventati un luogo di incontro per i drogati.

3. Trovare una soluzione al problema delle fognature, per rendere il mare più pulito.

Luca Marinozzi (18 anni)

1. Incentivare di più il turismo, salvaguardando le spiagge e organizzando più eventi.

2. Offrire delle opportunità di lavoro a giovani che scelgono di lasciare la scuola e di immettersi subito nel mondo del lavoro.

3. Aprire nuovi centri di raccolta giovanili, cosicché essi possano confrontarsi tra loro e discutere dei vari problemi che interessano la nostra città.

Laura Stivaletta (21 anni)

1. Costruire più rotonde anziché restringere le strade.

2. Dotare la città di più servizi igienici per i turisti.

3. Offrire maggiori possibilità ai giovani.

Danilo De Leo (30 anni)

1. Cercare di avere una piccola università, per dare quel tocco giovanile in più alla città.

2. Porre delle circolari notturne che colleghino vasto ai comuni limitrofi e a Vasto marina, soprattutto durante i fine settimana. In questo modo si potrebbero diminuire gli incidenti per guida in stato di ebbrezza.

3. Definire dei limiti di costruzioni ai proprietari degli stabilimenti.

Lorenzo Marinozzi, Michele Mattia, Marco Autunno, Guglielmo Marrollo, Giovanna Pistacchio, Valentina Barisano e Sara Ohanian (21 anni)

1. Una maggiore manutenzione delle aree per stare nella riserva naturale.

2. Fare in modo che i proprietari degli stabilimenti di Vasto marina si riuniscano in società, in diretto contatto con il comune per organizzare eventi di giorno e notte.

3. Risolvere il problema delle fognature.

Luca Litterio (24 anni)

1. Costruire una nuova pista ciclabile sull'ex tracciato ferroviario, porti da Vasto Marina al porto. Sarebbe una bella cosa, ed anche un'attrazione turistica.

2. Sarebbe meglio se la spiaggia di Vasto Marina fosse più vivibile. Gli stabilimenti balneari limitano l'accesso al mare soprattutto con gli ombrelloni che arrivano fino alla battigia. Dovremmo ispirarci al modello adottato a Valencia: gli stabilimenti non sono recintati, hanno strutture in legno e gli ombrelloni arrivano fino a metà spiaggia.

3. Organizzare più eventi per i giovani.

Chiara Guerrera (17 anni)

1. Grazie alla nostra spiaggia e al nostro lungomare, durante la stagione estiva si potrebbe organizzare qualche evento o un concerto, che possa attirare i giovani, così da non costringere spesso i ragazzi ad andare o a Termoli o a Pescara.

2. Organizzare degli eventi che riguardano l'avvicinamento dei ragazzi alla cultura con attività piacevoli.

3. Organizzare delle fiere di abbigliamento, con bancarelle che vendono vestiti di genere e stile diverso: punk, vintage, elegante, sportivo e casual. Attirerebbe giovani anche da fuori e sarebbe un'occasione per trovare ciò che si desidera senza allontanarsi dai confini della nostra città.

Mariachiara Ritucci (26 anni)

1. Fare in modo che ci siano più mezzi pubblici connessi fra loro.

2. Maggiore sicurezza per quelli che vanno in bicicletta o a piedi.

3. Maggiore pulizia delle spiagge.

Margherita Perrozzi (15 anni)

1. Mettere più attrazioni in città.

2. Legalizzare i falò.

3. Trovare una soluzione al problema delle fognature.

Serenella Stivaletta (17 anni)

1. Avere una maggiore cura della città in generale (le aree verdi, le strade ecc).

2. Promuovere l’organizzazione di eventi che possano movimentare la vita notturna di Vasto sia d’inverno che d’estate, soprattutto per i ragazzi.

3. Dare più spazio ai giovani, a coloro che vogliono aprire una loro attività o locali, così da dare alla città un’impronta più “giovanile”.

Simone Piras (20 anni)

1. Incentivare l’apertura di villaggi vacanze, visto che Vasto è una bella meta turistica.

2. Organizzare attività non solo per turisti, come escursioni in bici, visite guidate alla riserva, ma anche per giovani, che ogni giorno sperano di fare qualcosa di nuovo.

3. Mettere dei parcheggi dentro le scuole per diminuire i furti e aumentare la sicurezza, come si fa anche in altre scuole.

Giovanni Di Risio (18 anni)

1. Favorire lo sviluppo del turismo ristrutturando il lungomare che va dalla sirenetta alla pineta dopo l’aeroporto.

2. Abbassare il prezzo del biglietto dell'autobus, visto che 1,50€ è troppo.

3. Riaggiustare i lampioni sulla pista ciclabile, di notte è totalmente buia.

Antonio Lapenna (17 anni)

1. Movimentare un po' le serate, soprattutto per evitare che i ragazzi 'migrino' verso altri posti il sabato sera.

2. Promuovere maggiormente la biblioteca comunale, visto che non tutti i giovani sanno della sua esistenza, e migliorarla strutturalmente.

3. Incentivare l’organizzazione di attività sportive (grazie anche all’appoggio di un centro sportivo) rivolto a tutti i ragazzi di vasto, così da poter costituire un’occasione per ritrovarsi.

Valerio Rucci (16 anni)

1. Migliorare la mentalità provinciale

2. Maggiore predisposizione al dialogo con i giovani da parte del Comune nell'organizzazione di eventi per ragazzi.

3. Valorizzare tutti gli sport del vastese

Alice Di Loreto (20 anni)

1. Cercherei di dar luogo a più iniziative giovanili. Sfrutterei di più la nostra meravigliosa spiaggia, magari facendo aperitivi con musica e disco bar subito dopo.

2. Rendere legali i falò, visto che è una delle poche cose divertenti che si fanno una volta all’anno.

3. Favorire il coinvolgimento di ragazzi delle scuole medie e superiori ad attività extrascolastiche volte alla valorizzazione del territorio