Con l'inizio dei lavori di ristrutturazione del mercato coperto di Piazza Santa Chiara i banchi di prodotti alimentari si trasferiranno all'aperto. Per questo ogni sabato, nel periodo dei lavori, sarà necessario liberare dalle vetture piazza Marconi e via Tre Segni. Inoltre verranno attuate modifiche alla circolazione.

Queste le disposizioni che sono già entrate in vigore:

Dalle ore 5 alle 14.30 di ogni sabato del periodo compreso tra il 30 giugno e il 27 agosto:

- in piazza Marconi è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli su tutta l'area adibita a parcheggio e parte della carreggiata, nonchè nel tratto est di collegamento con Via Tre Segni;

- l'area adibita a mercato sia opportunamente delimitata con barriere di recinzione a tutela di tutte le possibili precauzioni per l'incolumità dei pedoni, con apertura di due varchi a uso solo pedonale;

- è istituito il senso unico con direzione di marcia da via Smargiassi a via De Amicis;

- è istituito il senso unico con direzione di marcia dall'intersezione con via De Amicis all'intersezione con via Tre Segni;

- nel lato sud (ingresso Villa Comunale) deve essere previsto un percorso pedonale libero da occupazioni;

- in via XXIVMaggio, nel tratto compreso tra via Cavour e corso Italia, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e vi sarà il divieto di transito a tutti i veicoli.