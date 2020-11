Si è concluso il 28 giugno a Vasto Marina, presso la Pista di Pattinaggio, il progetto Federazione ed Ente Binomio Vincente, dal titolo “Pattinaggio comunque Pattinaggio ovunque con Libertas!”.

L’evento organizzato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas in collaborazione con la struttura territoriale dello stesso ente e del Comitato Molise della Federazione FIHP, nonché con l’A.S.D. Roller Vasto, ha ottenuto i massimi riconoscimenti sportivi. Lo stage, per la disciplina del Roller Free Style, con tutti gli allievi divisi in classi di età, è stato diretto dal tecnico nazionale Francesco Mazzesi, tesserato con la società Il Pincio di Roma.

Con una serie di passaggi anche sul lungomare di Vasto Marina e nel centro cittadino, fino a raggiungere l’altro evento Libertas per il settore beach volley, che si svolgeva sui campi del beach club Amorosi Volley, gli atleti si sono esibiti in una serie di evoluzioni di notevole difficoltà, con gli applausi degli atleti anche del beach volley. Il binomio sportivo è una vera novità targata Libertas.

Obiettivo dello stage raggiunto. Quindi l’aggregazione tra associazioni dell’ente Libertas e della federazione FIHP è perfettamente riuscita.

I tecnici dell’A.S.D. Roller Vasto Veronica Soldano e Vito Fiorillo (partner dell’evento come club affiliato Libertas) hanno realizzato in collaborazione con i tecnici di livello nazionale il programma dell’evento anche per la serata di sabato, con esibizioni e gare di Rollercross e Speed Slalom, in modo da promuovere la disciplina. Ovviamente non ci sono stati vincitori e sconfitti, nel rispetto dell’etica Libertas e del fair play, sono stati premiati tutti gli atleti.

L’organizzazione Libertas by Roller Vasto ha programmato anche giornate di prove sportive sul percorso Vasto, San Salvo e Termoli, nonché la realizzazione di mini corsi estivi nel pattinaggio a rotelle, il tutto per la migliore diffusione della disciplina.

Il punto di incontro della disciplina del pattinaggio free style sarà sempre la pista di pattinaggio di Vasto Marina.

Soddisfazione del membro di giunta nazionale Libertas Giuseppe Bracone e di tutto lo staff Libertas, infatti, si è proposto un gemellaggio tra le società romane, capitanate da Il Pincio di Roma, con le società abruzzesi e molisane, per una crescita di un settore in forte espansione, ma poco visibile sui media.