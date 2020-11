I rappresentanti della Regione Abruzzo hanno disertato l'assemblea dei soci del Cotir di Vasto. Rimane incerto il futuro di ricercatori e tecnici del centro di ricerca di contrada Zimarino.

"Nella giornata di giovedì 26 giugno 2014 era previsto lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio per le tecniche irrigue di Vasto, appuntamento di vitale importanza per le sorti del centro di ricerca vastese. Malgrado la convocazione sia stata inviata ampiamente nei termini il socio di maggioranza, la Regione Abruzzo, ha disertato tale assemblea per precedenti impegni assunti", scrive in un comunicato Alberto Amoroso, presidente del Cotir, sercondo cui "tale atteggiamento risulta essere lesivo per le dinamiche del consorzio e per le sue maestranze in quanto la presenza auspicata della Regione Abruzzo era necessaria per fugare tutti i dubbi e le incertezze, in primis lo sblocco dei fondi derivanti dalla variazione di bilancio approvata nell’ultimo Consiglio regionale.

Altresì, il socio di maggioranza era chiamato a fornire a soci ed al consiglio di amministrazione le linee programmatiche nei confronti del mondo della ricerca regionale e nello specifico del Cotir di Vasto.

In questa settimana si terrà il consiglio di amministrazione che provvederà alla convocazione di un’ulteriore assemblea dei soci entro il mese di luglio nella quale si spera che la Regione Abruzzo partecipi e fornisca ai dipendenti ed al consiglio di amministrazione tutte le necessarie e rassicuranti risposte".