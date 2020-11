Tecnici della Sasi al lavoro in via Crispi per riparare una buca profonda quasi due metri e di ampio diametro presente lungo la strada. Già nelle prime ore del pomeriggio qualche automobilista aveva notato un innaturale avvallamento nella strada. La situazione è peggiorata nel corso del pomeriggio quando, a causa dell'elevato transito di veicoli, l'asfalto aveva iniziato a cedere pericolosamente. Informati della situazione sono giunti sul posto gli agenti della Polizia municipale di Vasto, che hanno deviato il traffico, e il tecnico della Sasi che ha fatto cedere in maniera controllata l'asfalto sotto cui si era creato un vuoto di circa due metri di profondità.

Probabilmente la buca si è creata in seguito alla perdita d'acqua da una conduttura che passa a pochi metri di distanza, oggetto nei giorni scorsi di interventi di riparazione. Già nel corso del pomeriggio la profonda buca, che ha attirato la curiosità di pedoni e automobilisti, è stata riempita per evitare il crearsi di situazioni di pericolo. Fortunatamente l'allarme per l'asfalto che cedeva era arrivato in tempo, altrimenti c'era il rischio che la buca si aprisse al passaggio di qualche mezzo con inevitabili gravi conseguenze.