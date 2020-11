Il Giro d'Italia in 80 librerie (per non parlar di scuole e biblioteche) è la prima staffetta ciclistica, culturale e ambientale che mette sui pedali il mondo libro. Scrittori, traduttori, librai, bibliotecari ed editori si danno il cambio sulle strade d'Italia: tra maggio e giugno 2014 da Aosta scendiamo fino a Roma, e nel primo week end di luglio chiudiamo in bellezza a Vasto, in Abruzzo. Il tutto promuovendo la Via Francigena, insieme agli amici della bicicletta e con il fondamentale aiuto di Regione Toscana e Snam.

Il gran finale a Vasto e Cupello, 4, 5 e 6 luglio 2014.

Venerdì 4 luglio il Giro comincia la propria appendice finale a Vasto, con alcuni laboratori per bambini e con l’incontro-dibattito sull’ultimo libro dello scrittore Lello Gurrado. Inoltre, grazie al sostegno del Comune di Vasto, verrà inaugurato il Campeggio libro, un vero e proprio campeggio letterario aperto a tutti, nella splendida cornice del parco della Villa comunale di Viale Rimembranza. Sotto le stelle, si potranno ascoltare storie e leggere costellazioni di parole!

Sabato 5 luglio il Giro ha un ricchissimo programma fra Cupello, la Centrale Stogit di Fiume Treste e Vasto: Letture bendate, Mercato della terra, Campeggio libro… e, ovviamente, tanta bicicletta! Numerosi gli scrittori presenti e, in serata, imperdibile spettacolo di Giuseppe Culicchia e Federica Mafucci, che mettono in scena E così vorresti fare lo scrittore.

Domenica 6 luglio finale ricco di sorprese sempre a Vasto, con musica, spettacoli e Campeggio libro. È il gran giorno della finalissima della Coppa Italia di biglie a coppie: al mattino, sulla spiaggia di Punta Penna, le migliori coppie emerse durante il Giro si sfideranno per sancire chi è il campione assoluto della specialità. In palio, tanti premi! La sera poi si conclude con le percussioni metropolitane dei Bamboo, che suoneranno tutto quello che può essere suonato: bidoni, segnali stradali, giocattoli.

Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di approfondimento, potete scrivere all'indirizzo ufficiostampa@letteraturarinnovabile.com o consultate il sito: www.letteraturarinnovabile.com.

Clicca qui per il programma completo.