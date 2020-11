Buone notizie per i bagnanti che frequentano la spiaggia di Mottagrossa. Sono iniziati ieri i lavori di ricostruzione del ponte sul canale di scolo delle acque bianche franato lo scorso inverno a causa del maltempo. Per molti mesi, quindi, era stato impossibile accedere con i mezzi alla parte nord della spiaggia. Sarebbe toccato al Consorzio di Bonifica procedere all'esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità e della messa in sicurezza della zona. Ma l'ente ha comunicato al Comune di Vasto di non poter eseguire i lavori a causa delle mancanza di risorse economiche.

L'amministrazione comunale, preso atto della situazione, ha deciso di intervenire ugualmente, per evitare problemi di sicurezza e rendere nuovamente fruibile ai bagnanti questo tratto di costa. Il sindaco Lapenna lo scorso 27 giugno ha firmato l'ordinanza in cui impegnava il settore Servizi ad eseguire i lavori reperendo i fondi tra quelli destinati alla manutenzione straordinaria delle strade. Il passaggio sul canale è stato realizzato in una posizione arretrata rispetto a quello precedente, garantendo così una maggiore resistenza all'effetto delle mareggiate.

La strada è stata chiusa al transito per i giorni necessari ai lavori, fino al prossimo 4 luglio. Quindi, già dal prossimo fine settimana, si potrà tornare ad accedere liberamente alla spiaggia di Mottagrossa senza nessun problema.