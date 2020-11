"Ora è tutto chiaro: l’inaugurazione in pompa magna del centro socio culturale Berlinguer nella struttura che fino a poco tempo fa era sede dell’Istituto d’Arte, serviva a celare l’ennesima svendita del patrimonio dei cittadini di Vasto. Quello che è lo stabile in via Alcide De Gasperi, che ospitava la Scuola civica musicale, infatti, è stato messo all’asta”.

A contestare la decisione della Giunta Lapenna di mettere in vendita l'ex sede di una delle istituzioni culturali della città è Marco di Michele Marisi, Responsabile di Giovani in movimento, l'associazione dei giovani del centrodestra vastese, che esprime "disappunto per la decisione dell’amministrazione comunale di alienare un bene che appartiene alla città".

"L’amministrazione Lapenna sceglie per l’ennesima volta la strada della vendita dei cosiddetti gioielli di famiglia, per fare cassa, forse per pagare debiti contratti o chissà per quale altra ragione. Beni che non appartengono a lei, né tantomeno al centrosinistra, ma che sono di Vasto e della comunità. In un momento in cui la società odierna ed a maggior ragione questa città hanno bisogno di spazi di aggregazione, di strutture da mettere a disposizione dei giovani, delle associazioni, l’amministrazione comunale, celandosi dietro l’inaugurazione del centro socio culturale in via Roma, approfitta per svendere tutto il resto" è la frecciata lanciata dal responsabile di Gim.

"Tra l’altro – rincara la dose – non ci si venga a raccontare che con la riapertura della struttura che ospitava l’ex Istituto d’Arte si sono restituiti alla città spazi aggregativi, perché in quei pochi metri quadrati sono andate a finire strutture che prima potevano contare su superfici nettamente superiori. Capiamo – ha poi precisato - il momento difficile che stanno vivendo gli enti locali, e proprio per questo riteniamo che debba essere messo un freno alla spesa pubblica. Ma si può cominciare benissimo a tagliare gli sprechi, gli stipendi dei superpagati dirigenti comunali e le figure professionali da poco introdotte in municipio per il narcisismo del primo cittadino. Non possiamo invece permettere che oltre alle tasse locali che crescono, i cittadini debbano pagare il prezzo di non poter più disporre di strutture pubbliche. Se questo è il centrosinistra che si richiama a Berlinguer, se questo è il centrosinistra che si riempie la bocca della parola sociale – polemizza Marco di Michele Marisi – consiglio ai cittadini di Vasto di starne lontani".