"Che meraviglia il Judo", domenica 29 giugno all'Aqualand del Vasto si è svolto per il quinto anno consecutivo, l'allenamento di Judo, tenuto dal M° Giovanni Maddaloni.



"Un trionfo in piena regola - afferma Aniello Vastola - insegnante tecnico della locale Associazione Judo Club Vasto. Una giornata di gioco e allenamento ha coinvolto circa 50 bambini, preagonisti e agonisti, provenienti anche dall'Associazione Asd Nuovo Judo Montenero e gli atleti del M° Maddaloni, che attraverso lo sport, con il sacrificio, la disciplina, le regole ottengono un'alternativa a una strada che per loro sembra già tracciata".