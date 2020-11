Confermati gli eventi principali: Notte bianca e Notte rosa, Ferragosto col Festival della Costa teatina, Toson d'oro, Vasto film festival. Tornano il Ferroluglio e Brodetto & contorni. Due le novità: Vasto siren festival, che si svolgerà principalmente nella città antica, e il Festival delle mongolfiere.

Il calendario completo (clicca qui)

Sono questi gli appuntamenti più importanti del calendario delle manifestazioni estive, presentato stamani in municipio dal vice sindaco, Vincenzo Sputore, insieme ai consiglieri comunali Simone Lembo e Luigi Marcello, a Lino D'Annunzio e Americo Ricciardi del settore Turismo del Comune di Vasto. Gli eventi di luglio, agosto e settembre costeranno complessivamente "250mila euro, più le manifestazioni consolidate: il concerto di Ferragosto, Vasto film festival, Toson d'oro, Notti bianca e rosa, Concerti di via Adriatica, Concerti di mezzanotte e Book & wine", spiega Sputore.

Nell'allestimento del programma, "pochissime sono state le collaborazioni offerte da privati: il Vasto siren festival, il Ferroluglio, che sarà a cura del consorzio Vivere Vasto Marina con un contributo del Comune, e poche altre manifestazioni".

Da domani il calendario sarà in distribuzione nei punti di informazione turistica.

Gli appuntamenti principali - Le date principali dell'estate vastese 2014.

Luglio: 3 Incanto sul golfo; dal 10 al 12 Festival del sorriso (a cura dell'associazione Ricoclaun Vasto onlus e del conzorzio Vasto in centro); 16 Ferroluglio (a cura del consorzio Vivere Vasto Marina); 19 Notte bianca (spettacolo clou con Leonardo Manera) in collaborazione col consorzio Vasto in centro; 31 Vasto in jazz.

Agosto: 1-2 Festival delle mongolfiere, in cui si potranno ritirare dei ticket per partecipare all'estrazione di alcuni giri in mongolfiera sulla città; 2 Festa del ritorno; dal 4 al 7 Book & wine; 8 Notte rosa (spettacolo principale con Mudù); 9 Aspettando il Toson d'oro; 10 Toson d'oro; 10 La sciabica; 15-16 Festival della Costa teatina (programma da definire); dal 21 al 24 Vasto film festival; 26-27 New acoustic music folk rock; e diversi appuntamenti con Scrittori in piazza (organizzazione a cura della Nuova libreria).

Settembre: dal primo al 14 Brodetto & contorni; 29-30 Feste patronali di San Michele Arcangelo.

Ferragosto - C'è ancora un punto interrogativo sul Ferragosto 2014. Quale artista si esibirà a Vasto Marina nella terza edizione del Festival della Costa teatina? "Si stanno valutando - dice Sputore - svariate proposte interessanti".

Vasto film festival - Ancora da definire anche la scaletta della 14^ edizione del Vasto film festival. "Domani scade il bando di gara", annuncia Sputore. "Possiamo dire che le location saranno queste: giardini o cortile di Palazzo d'Avalos, Arena comunale delle Grazie e Vasto Marina. Stiamo lavorando per ottenere l'agibilità del cortile di Palazzo d'Avalos" dopo i problemi dello scorso anno.