Con il caldo torna a farsi minaccioso il pericolo incendi. Nel tardo pomeriggio di ieri le fiamme sono divampate in un terreno di via San Leonardo, periferia nord della città. Dalla centrale di Chieti dei Vigili del fuoco è stata fatta richiesta d'intervento al gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto, poichè gli uomini della caserma di via Madonna dell'Asilo erano impegnati in un altro intervento di soccorso. Due squadre di protezione civile sono arrivate sul posto, spegnendo le fiamme ed evitando che queste potessero propagarsi verso le abitazioni della zona.