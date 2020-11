Stop alla musica all'una nel centro storico, alle 3 a Vasto Marina. Confermati gli orari della scorsa stagione estiva per l'intrattenimento all'esterno dei locali. Reiterata l'ordinanza firmata due anni fa dal sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

"Dopo l'accordo del 2012 - conferma Simone Lembo di Confesercenti - l'ordinanza entra automaticamente in vigore il primo giugno e rimane efficace per tutto il periodo estivo. Visto che abbiamo un centro storico vero, con persone che vi abitano, nella città antica l'intrattenimento serale non si potrà protrarre oltre l'una, mentre a Vasto Marina l'orario è prolungato fino alle 3".

"Stiamo vagliando - aggiunge Vincenzo Sputore, assessore al Turismo - anche alcune richieste di deroga in occasione di singoli eventi".