Un anno fa era tra le dieci spiagge più belle e pulite d’Italia, oggi è tra le più sporche. Da tre settimane ormai riceviamo tante segnalazioni di lettori sul degrado a Punta Penna. Abbiamo aspettato, nella speranza che qualcuno andasse a pulire, ma l'attesa è stata vana. Giugno è ormai terminato.

Non ci piace dover parlare negativamente del nostro territorio, tra i più belli d’Abruzzo, vorremmo farlo sempre e solo in positivo, ma i lettori, i cittadini, anche i turisti, ci chiedono di fare qualcosa, di intervenire.

Non possiamo che denunciare la situazione di degrado di questa spiaggia nonostante ci sia chi è convinto che gli articoli di denuncia non servano perchè allontanano i turisti i quali, dopo averli letti, deciderebbero di andare in vacanza altrove. Un po’ come nascondere la testa sotto la sabbia e far finta di niente, tanto per restare in tema.

E' un danno alla promozione del territorio, come se nel 2014 i responsabili fossero gli articoli su internet, come se non esistessero la comunicazione globale, il passaparola e i social network.

I rifiuti presenti in spiaggia sono stati, per la maggior parte, trasportati dalle mareggiate invernali, ma le colpe sono anche di chi sporca, di chi parla tanto, di chi esalta le bellezze del luogo, di chi su facebook è tra i più feroci e critici commentatori, ma poi razzola male.

Questa è la risposta che Vasto, a causa di pochi la brutta figura la facciamo tutti, ha dato ad uno dei posti più belli del territorio e d’Italia, al quale è evidente, si tiene solo con le chiacchiere, molto meno con i fatti.